Yangın, saat 15.00 sıralarında Behiye Selim Pars Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre anaokuluna ait parkta oyun oynayan çocuklar ateş yaktı. Büyük çoğunluğu plastik olan park tutuştu. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, park kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR OKULUN PARKINI YAKTI - Son Dakika

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