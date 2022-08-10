KÜÇÜKÇEKMECE'DE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR OKULUN PARKINI YAKTI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR OKULUN PARKINI YAKTI

10.08.2022 19:07
KÜÇÜKÇEKMECE'DE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR OKULUN PARKINI YAKTI

KÜÇÜKÇEKMECE'de içerinde oyun oynayan çocuklar anaokulunun parkını yaktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de içerinde oyun oynayan çocuklar anaokulunun parkını yaktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, park kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Behiye Selim Pars Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre anaokuluna ait parkta oyun oynayan çocuklar ateş yaktı. Büyük çoğunluğu plastik olan park tutuştu. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, park kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR OKULUN PARKINI YAKTI - Son Dakika

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