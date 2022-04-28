Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı

28.04.2022 02:27

KÜÇÜKÇEKMECE'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de içerisinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Otomobilin içerisindeki aile son anda çıkarken, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu tekrar trafiğe açtı.

Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, "Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı. Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de içerisinde bebeklerin bulunduğu otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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