Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı

01.06.2022 16:52
Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı

Küçükçekmece'de, iddiaya göre bir şahıs, husumetli olduğu adamın aracına silahlı saldırı düzenledi.

Küçükçekmece'de, iddiaya göre bir şahıs, husumetli olduğu adamın aracına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında araçta bulunan çocuk ve kadın şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orhan M., E-5 istikametinde 34 TR 4842 plakalı aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre henüz ismi alınamayan husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşle aracın arka sol camına 6 el kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. O sırada otomobilde bulunan Orhan M., eşi Ulper Nur M., ile çocuğu A.M., saldırıyı yara almadan atlattı.

Şoka uğran otomobildekileri çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde delil ve kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından araç çekildi.

POLİS EKİPLERİ İSE SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Volkan Görmüş, "Araç buradan geliyordu, diğer şahıs da oradan takipteydi. Buraya geldiğinde 7 el ateş sıktı. İçinde çoluk çocuk da vardı. Ondan sonra vatandaş aşağıya doğru kaçmaya başladı. araç da orada durdu, kovaladılar ama yakalayamadılar. Sonra da polisler geldi, yaralı yoktu" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı
Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İngiltere'de polise 'Tecavüz mağdurlarına şüpheli muamelesi yapmayın' uyarısı İngiltere'de polise 'Tecavüz mağdurlarına şüpheli muamelesi yapmayın' uyarısı Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Saldırı, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement