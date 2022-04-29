Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı

29.04.2022 12:40
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.

–KÜÇÜKÇEKMECE'de kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Havalimanı servis otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Caddesi İkitelli İETT garajı önünde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan 34 VH 9127 plakalı kamyonet ve 34 BVC 837 plakalı havalimanı yolcu servis otobüsüne arkadan gelen şoför Osman Güvenç'in kullandığı 34 TP 7930 plakalı İETT otobüsü çarptı. İETT otobüsü ile refüj arasında kalan 34 SN 9727 plakalı hafif ticari araç da zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada İETT otobüsünde şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servis otobüsünde de 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İkitelli- Halkalı istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.

Havalimanı servis otobüsünün bağlı olduğu firmada görevli olan Celal Kartop, "İETT şoförü uyuyordu. Biz ışıkta duruyorduk. Belediye otobüsü şeritten çıkmış. Direkt bizimkine vurmasa ufak araçların hepsini çiğner geçerdi. Feci kaza oldu. Bizim yolcularımızda sıkıntı yok" diye konuştu.


- İstanbul
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı
YORUMLAR
500
KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI Florya E-5 karayolunda 'yol verme meselesi' yüzünden kamyonet devrildi Florya E-5 karayolunda 'yol verme meselesi' yüzünden kamyonet devrildi KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI

Küçükçekmece, Tragger, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:55:46. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement