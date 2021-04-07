Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle kamyonun çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle kamyonun çarpışma anı kamerada
07.04.2021 18:41
KÜÇÜKÇEKMECE'de dün İETT otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de dün İETT
otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede hızlı ilerleyen İETT Otobüsü, sürücüsünün sola dönüş yapmaya çalıştığı kamyona çarptı. Kaza sırasında otobüs içerisinde yolcu bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA İETT Otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeden sola doğru dönüş yapılan kamyonla arkasından hızla gelen İETT otobüsünün çarpıştığı görülüyor.
- İstanbul
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