Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada

22.04.2022 11:01

Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kameradaİSTANBUL Küçükçemece'de, iftar saatinde camdan girdiği evden dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalan hırsızın etrafı kolaçan ettiği anlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada

İSTANBUL Küçükçemece'de, iftar saatinde camdan girdiği evden dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalan hırsızın etrafı kolaçan ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir erkek şahıs binanın bahçesine gelerek etrafı kol açan etti. İftar saatinde evde kimsenin olmadığını fark eden hırsız, cam önündeki kepengi kırarak içeri girdi. Evi karıştıran şahıs, kısa sürede evde bulunan yaklaşık 6 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar ile 500 TL parayı alıp, girdiği yerden kaçıp kayıplara karıştı.

Daha sonra eve geldiğinde etrafın dağınık olduğunu fark eden ev sahibi Yasin Yalçın, hırsız girdiğini fark etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemenin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan ev sahibi Yasin Yalçın, "İftardan sonra buradan camın kepengini kırıp içeri giriyor. Paraları ve laptopu çalıyor. Laptopun konumunu görüyoruz ama hırsızı göremiyoruz. Bendeki 500 TL'yi para alıyor, eşimin parasını alıyor onu daha sormadım. Sonra kamera kayıtlarından buluyoruz, bu arka taraftan geliyor, burayı kırıyor. Sonra kameranın görmediği yerden ayrılıyor. Şikayetçi olduk, polisler geldi, olay yeri inceleme geldi" dedi.

Hırsızın eve girmeden önce etrafı kolladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada
Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada
Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada
Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada
Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de iftar vakti eve giren hırsız kamerada - Son Dakika


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