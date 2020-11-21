Küçükçekmece'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, M.Ö., G.A. ve S.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavgaya karıştıklarını tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı.