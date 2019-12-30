Küçükçekmece'de iki arkadaşın kavgası ölümle bitti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iki arkadaşın kavgası ölümle bitti

7 saat önce

Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

Küçükçekmece'de iki arkadaşın kavgası ölümle bitti, System.String[]

Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı yakalandı. Olay, 26 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kahvehanenin önünde bekleyen Emre Taşin (21), beyaz renkli bir otomobilden inen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda Emre Taşin hayatını kaybederken, o esnada orada bulunan arkadaşı Yusuf İ. (21) de vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KATİL ZANLISININ MAHALLEDEN ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, olayın meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri ışığında, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emre Taşin'in katil zanlısının mahalleden arkadaşı Aytaç B. (28) olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 27 Aralık Cuma günü şüphelilerden Aytaç B. Başakşehir'de, Fuat C. ise Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Aytaç B. ve Fuat C.'nin başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere pek çok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, cinayetin Aytaç B. ile Emre Taşin arasındaki alacak verecek meselesinden ötürü işlendiği ortaya çıktı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aytaç B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fuat C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aytaç B.'nin olayın ardından büyük bir soğukkanlılıkla kendisini bekleyen Fuat C.'nin kullandığı beyaz renkli araca binerek oradan ayrıldığı görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Küçükçekmece, Halkalı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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