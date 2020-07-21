KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ KARDEŞE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ KARDEŞE OTOMOBİL ÇARPTI

Küçükçekmece'de sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı.

Küçükçekmece'de sokakta oynayan iki kardeşe otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir sürücü, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed M.(8) ve Furkan M.(6)'ye çarptı. Otomobilin çarptığı çocuklar kanlar içinde yerde kaldı. Çocukları yaralı halde gören aile evlerinden sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ KARDEŞE OTOMOBİL ÇARPTI

Küçükçekmece, Çamlıbel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ KARDEŞE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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