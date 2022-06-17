Küçükçekmece'de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

Küçükçekmece 'deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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