Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor - Son Dakika

Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında başlattığı 'ikinci el eşya' dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında başlattığı 'ikinci el eşya' dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Ücretsiz gerçekleştirilen hizmet kapsamında, ilçede 3 ayda 182 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kentte adaleti sağlamak hedefiyle toplumsal eşitliği ve refahı artıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İmkanı kısıtlı vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılarken, sosyal dayanışmayı ve farkındalığı artırmayı da amaçlıyoruz. İlçe sakinlerimizin evlerindeki ihtiyaç fazlası eşyalar, bir başkasının ihtiyacının tam karşılığı olabilir. Saha ekiplerimiz, bu eşyaları, hayırseverlerin evinden alıp, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evine ulaştırıyor. Konuyla ilgili duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Başvurularını Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştirebilirler" dedi.


Başvurular, Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştiriliyor


Küçükçekmece Belediyesi, bağışlanan eşyaları, niteliklerine göre ayırarak, tadilat, bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriliyor. Hayırsever vatandaşlar; beyaz eşyadan, mobilyaya; medikal malzemelerden, elektronik gereçlere kadar pek çok eşyayı Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne bağışlayabilirler. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Kemal Çebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]