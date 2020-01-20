Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında başlattığı 'ikinci el eşya' dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Ücretsiz gerçekleştirilen hizmet kapsamında, ilçede 3 ayda 182 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı.



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kentte adaleti sağlamak hedefiyle toplumsal eşitliği ve refahı artıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İmkanı kısıtlı vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılarken, sosyal dayanışmayı ve farkındalığı artırmayı da amaçlıyoruz. İlçe sakinlerimizin evlerindeki ihtiyaç fazlası eşyalar, bir başkasının ihtiyacının tam karşılığı olabilir. Saha ekiplerimiz, bu eşyaları, hayırseverlerin evinden alıp, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evine ulaştırıyor. Konuyla ilgili duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Başvurularını Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştirebilirler" dedi.



Başvurular, Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştiriliyor



Küçükçekmece Belediyesi, bağışlanan eşyaları, niteliklerine göre ayırarak, tadilat, bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriliyor. Hayırsever vatandaşlar; beyaz eşyadan, mobilyaya; medikal malzemelerden, elektronik gereçlere kadar pek çok eşyayı Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne bağışlayabilirler. - İSTANBUL