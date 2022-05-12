Otomobille merdivenden indi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille merdivenden indi

12.05.2022 09:15

Küçükçekmece'de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi.

Küçükçekmece'de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 2605 Sokak'ta yaşandı. Sokakta aracıyla ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü, sokağın sonuna geldiğinde merdivenleri fark ederek kısa bir süre duraksadı. Sürücü, bir süre sonra merdivenlerden inebileceğine karar vererek aracını sürdü. O sırada merdivenlerden çıkmakta olan bir yaya ise karşısında merdivenlerden inen aracı görerek şaşkınlığa uğradı ve geri çekildi.

Merdivenlerden indi motoru görünce durdu

Araç sürücü merdivenler indikten sonra kaldırım üstünde park halinde bulunan bir motosikleti görünce araçtan indi. Sürücü, gürültüyü duyarak dışarı çıkan esnaflara "Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim?" diyerek tepki gösterdi. Esnaflar tarafından sakinleştirilen sürücü aracına bindirildi ve yoluna devam ettin.

Otomobille merdivenden indiği anlar kamerada

Aracın merdivenlerden inişi, yayanın aracı görmesiyle birlikte geri kaçması ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim"

Olay sırasında orada bulananlardan Tarık Kavunluk, "Tezgahtaydım şırdanları düzeltiyordum. Birden ses çıktı. Eyvah dedim bir şey oldu. Araba şuradan aşağıya indi. Önümüzde burada motorumuz var motorumuzu kurtaralım derken. Adam arabadan indi hakaretlere başladı. Dedi ki motoru niye koydunuz ben yoluma gideceğim. Bir şey var mı arkadaşım dedim arabadan indirdim polisi çağırdım. Polis geldi şahıs da annesini çağırdı bindiler araca buradan hiçbir şey olmamış gibi basıp gittiler" dedi.

Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi
Otomobille merdivenden indi

YORUMLAR
500
Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA TEST UÇAĞI PİSTE İNDİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobille merdivenden indi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
16:14 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız
16:13 Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobille merdivenden indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement