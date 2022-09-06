Yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada, İ.K. gözaltına alındı. Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi. Maç sonrası tartışan taraflar, ertesi gün yeniden bir araya geldi. Bıçak ve taşlarla birbirlerine saldıran taraflardan, İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Futbol, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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