Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

06.09.2022 17:04

İstanbul Küçükçekmece'de inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan futbol maçında çıkan tartışmadan sonra taraflar, ertesi gün tekrar buluşarak kavga etti. Taşlı bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen olayda inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında kavga çıktı. Taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan inşaat işçisi Emin Anlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA FUTBOL MAÇINDA ÇIKMIŞ

Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi. Maç sonrası tartışan taraflar, ertesi gün yeniden bir araya geldi. Bıçak ve taşlarla birbirlerine saldıran taraflardan, İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada, İ.K. gözaltına alındı. Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

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Kaynak: DHA

Futbol, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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