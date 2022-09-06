KÜÇÜKÇEKMECE'DE FUTBOL MAÇINDAKİ TARTIŞMA SONRASI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE FUTBOL MAÇINDAKİ TARTIŞMA SONRASI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

06.09.2022 17:32

KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan futbol maçındaki tartışmadan bir gün sonra çıkan kavgada1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan futbol maçındaki tartışmadan bir gün sonra çıkan kavgada1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Taş ve bıçakla birbirlerine saldıran taraflardan, 3 kişiyi yaraladığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45'te inşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında kavga çıktı. Taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan inşaat işçisi Emin Anlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi. Maç sonrası tartışan taraflar, ertesi gün yeniden bir araya geldi. Bıçak ve taşlarla birbirlerine saldıran taraflardan, İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi. Yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturmada, İ.K. gözaltına alındı. Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

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Kaynak: DHA

Futbol, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE FUTBOL MAÇINDAKİ TARTIŞMA SONRASI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE FUTBOL MAÇINDAKİ TARTIŞMA SONRASI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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