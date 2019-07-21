KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
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Küçükçekmece'de oturan Nuray Yaprak (59), iş aramak üzere evinden çıktıktan sonra Küçükçekmece Gölü'nde kayboldu.
Küçükçekmece Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
'de oturan Nuray Yaprak (59), iş aramak üzere evinden çıktıktan sonra Küçükçekmece Gölü
'nde kayboldu. Halkalı
sahilinde aranan kadının cesedi Avcılar
'da sahile vurdu.
Geçim sıkıntısı çeken ve iş aramak üzere dün evinden ayrılan Nuray Yaprak, iddiaya göre hastalığı nedeniyle kriz geçirince Küçükçekmece Gölü'ne düştü. Kadının suya düştüğünü görenler 155 polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Dün akşama kadar Küçükçekmece Belediyesi
Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere çeşitli ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermedi. Bu sabahtan itibaren gölün kıyı şeridinde arama yapan yakınları Avcılar sahilinde çantasını buldu. Yakınları saat 15.00 sıralarında da Avcılar'daki Gümüşpala
Caddesi'nin üzerindeki Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'nün bulunduğu alandaki sahile ceset vurduğunu gördü. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü
ve 112'ye bilgi verildi. Sevk edilen ekipler sahile vuran cesedin Nuray Yaprak'a ait olduğunu belirledi. Yakınları da cesedi teşhis etti. Savcının ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerden sonra cesedin sahilden çıkarılmasına karar verildi. Bölgedeki belediye işçileri dik olan yokuşta patika yol hazırlarken Yaprak'ın cesedi torbada taşındı. Bu sırada ölen kadının yüzünü görmek isteyen yakınları sinir krizi geçirdi.
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