İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.