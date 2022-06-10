Küçükçekmece'de iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iş hanının terasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde 4 katlı iş hanının teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler terası sararken, binada yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle, teras kattaki tahta parçaları sokağa düştü. Polis ekipleri caddede şerit çekerek önlem alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, iş hanında hasara neden oldu.
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