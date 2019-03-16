Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi

Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi

1 saat önce

Küçükçekmece'de, metro şantiyesindeki çalışma sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü.

Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi, System.String[]
Küçükçekmece'de, metro şantiyesindeki çalışma sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı'da Hürriyet Caddesi üzerindeki metro inşaatı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.

Şantiyede çalışanlar durumu, İGDAŞ ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, metro inşaatının yanından geçen yolu, trafiğe kapattı.

İGDAŞ ekipleri de gaz akışını keserek onarım çalışmasına başladı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:41 Kaynak: AA

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