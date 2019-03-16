Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi
1 saat önce
Küçükçekmece'de, metro şantiyesindeki çalışma sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü.
Küçükçekmece
'de, metro şantiyesindeki çalışma sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Halkalı
'da Hürriyet
Caddesi üzerindeki metro inşaatı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.
Şantiyede çalışanlar durumu, İGDAŞ ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, metro inşaatının yanından geçen yolu, trafiğe kapattı.
İGDAŞ ekipleri de gaz akışını keserek onarım çalışmasına başladı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:41 Kaynak: AA
Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
Metro İnşaatındaki Göçükte İkinci İşçinin de Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı
Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı
Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti