Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı

Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel
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