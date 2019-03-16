Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2)
1 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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