Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (3)

Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (3)

13 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (3), System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:11 Kaynak: DHA

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