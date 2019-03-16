Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı
7 dakika önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucu gaz sızıntısı kesilirken, yaklaşık yarım saatin ardından kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. Küçükçekmece
'de Atakent
Metro İstasyonu inşaatı çalışmaları sırasında kazı çalışması yapan iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevredeki vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Hürriyet
Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yaşanan olayı anlatan görgü tanıklarından Doğukan Tekin, "Biz burada kahvaltı yapıyorduk. Birden büyük bir ses geldi. Biz dışarı çıktık baktık kepçe doğalgaz borusuna vurmuş. Boru patlamıştı hemen polisler itfaiyeler geldi. Yolu kapattılar. Her yere gaz yayıldı bizde baya bir endişelendik" diye konuştu. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucu gaz sızıntısı kesilirken, yaklaşık yarım saatin ardından kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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