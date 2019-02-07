Küçükçekmece'de İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı (2)
2 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir işyerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir işyerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olay Cennet Mahallesi Kutlu Sokak üzerindeki bir tüp bayiinde saat 15.45'te meydana geldi. İddialara göre işyerinde tüplerden birinin musluğunun kırılması nedeniyle bir patlama meydana geldi. İçerideki tüpler dışarı fırlarken, sokaktan geçen bir kadınla, dükkandaki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir patlama olasılığına karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polislerin dükkanda ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:01 Kaynak: DHA
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