Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de, inşaata ait iskelenin 2'inci katından düşen 56 yaşındaki işçi yaralandı. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi martı Sokaktaki 4 katlı bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iskelenin ikinci katında çalışma yapan Sait Özkan isimli işçi dengesini kaybedip aşağıya düştü. Tuğlaların üzerine düşen işçi yaralandı. Özkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil servise bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı işçinin tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.