Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı

08.06.2022 16:22

Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandıİSTANBUL Küçükçekmece'de, inşaata ait iskelenin 2'inci katından düşen 56 yaşındaki işçi yaralandı.

Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de, inşaata ait iskelenin 2'inci katından düşen 56 yaşındaki işçi yaralandı. İlk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi martı Sokaktaki 4 katlı bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iskelenin ikinci katında çalışma yapan Sait Özkan isimli işçi dengesini kaybedip aşağıya düştü. Tuğlaların üzerine düşen işçi yaralandı. Özkan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil servise bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı işçinin tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı
Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı
Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı
Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı

YORUMLAR
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İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü 5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı 5'inci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de iskeleden düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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