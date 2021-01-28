Küçükçekmece'de istinat duvarı çöken bina boşaltıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan bir apartmana ait istinat duvarı gece henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, apartman ve çevresinde incelemede bulundu. Tedbir amacıyla apartmanda yaşayanlar tahliye edilerek bina boşaltıldı.