İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı

Sefaköy'de bulunan bir özel üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı attı.

TEDBİR AMAÇLI UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

ÇÖKME ANI KAMERADA

İstinat duvarının çökme anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, duvarın büyük bir gürültü ile saniye saniye çökme anı görülüyor.