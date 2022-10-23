İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı

24.10.2022 00:41

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir özel üniversitenin yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir için boşaltılırken, üniversitede tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçildi. Çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Sefaköy'de bulunan bir özel üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı attı.

TEDBİR AMAÇLI UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

ÇÖKME ANI KAMERADA

İstinat duvarının çökme anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, duvarın büyük bir gürültü ile saniye saniye çökme anı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin yanındaki istinat duvarı çöktü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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