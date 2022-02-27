Küçükçekmece'de kablo hırsızları kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kablo hırsızları kamerada

27.02.2022 13:23

Küçükçekmece'de kablo hırsızları kamerada Küçükçekmece'de 10 gün arayla internet kabloları çalındı Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz 4 kişi mazgalı açıp yer altındaki internet kabloları çaldı.

Küçükçekmece'de kablo hırsızları kamerada

Küçükçekmece'de 10 gün arayla internet kabloları çalındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz 4 kişi mazgalı açıp yer altındaki internet kabloları çaldı. Hırsızları çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma gece saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 4 şahıs, kağıt toplama arabasıyla sokağa geldi. Şahıslardan biri etrafı gözetledikten sonra 3 arkadaşını çağırdı. Gelen şahıslar birlikte mazgalı açtı. Şahıslardan biri yer altına inip kabloyu kestikten sonra diğer 3 kişi kabloları çekerek çaldı. Hırsızlar kabloyu topladıktan sonra kağıt arabasına yükleyip kayıplara karıştı.

Sabah uyanan sokaktaki vatandaşlar internetin olmadığını fark etti. Aranması üzerine gelen firma çalışanları kabloların kesildiğini tespit etti. güvenlik kamerasının incelenmesiyle hırsızların kabloları kestiğini belirledi. Bunun üzerine sokaktaki vatandaşlar şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini İsmail Çolak, "Bu ikinci defa başımıza geliyor. ilk geldiklerinde 3 kişi, sonrakinde kameradan tespit ettiğimizde 4 kişi geldi. şuradaki mazgalı açıyorlar, 3-4 kişi kabloyu çekiyorlar. Kağıt toplayıcı kılığına girmişler herhalde, bir arabaları var. Arabaya yükleyip gidiyorlar. Şikayetçi olduk, firmaya da bildirdik ama bir şey çıkmaz diyorlar. En son Cuma akşamı çalmışlar. Çocuklar da evden internetten çalışıyorlar, mağdur oluyorlar. Önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

Evden internetle çalıştığını anlatan ve önlem alınmasını istediğini belirten Sinem Çolak, "Sabah kalktığımızda internet yoktu, firmayı aradık. Elemanları geldi, modemde ve kurulumda bir sıkıntının olmadığını fark ettiler. Sonra saha elamanlarını gönderdiler onlar da kabloların kesildiğini fark etti. daha sonra gelip yeni kablo taktılar. Komşumuzun kamerasından baktığımızda ilk önce 3 kişi geliyor çalıyor. Daha sonra ikinci gelişte 4 kişi gelip kapağı kaldırıp kabloları çalıyorlar. Çok kısa bir işlem, bu önlem alınabilir" diye anlattı.

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Küçükçekmece, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kablo hırsızları kamerada - Son Dakika


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