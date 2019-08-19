Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu
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- Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 17 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de bir depoya yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel...
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:37 Kaynak: İHA
- Küçükçekmece
'de kaçak akaryakıt operasyonu
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 17 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul
Küçükçekmece'de bir depoya yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 17 Ağustos günü Küçükçekmece'de bir depoda kayıt dışı toplanan atık yağların depolandığı ve kaçak yollarla biyodizel akaryakıt imalatının yapıldığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler sonucu İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan Özbekistan
uyruklu A.E., Türkmenistan
uyruklu A.K. ve A.C. ile birlikte H.A. ve T.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi. Polis
merkezine götürülen yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınır dışı edilmek üzere gerekli yasal işlemler yapılırken, H.A ve T.A. isimli şüpheliler hakkında ise sevk edildikleri makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.
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