Küçükçekmece'de kaçak nargile tütünü operasyonu - Son Dakika

Küçükçekmece'de kaçak nargile tütünü operasyonu

Küçükçekmece'de bir imalathanede, 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de bir imalathanede, 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak nargile tütününün işlenerek satışa hazır hale getirildiği imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanede yapılan aramada, bir bölümü paketlenmeye hazır 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ile 200 nargile tütünü etiketi, 3 elektronik terazi, 2 elektronik paketleme makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 1 metal ocak, 5 tüp, 40 litre gliserin ve 21 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi. Operasyonda suçüstü yakalanan A.E.C gözaltına alındı. Polis ekiplerinin imalathanedeki incelemesi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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