Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı - Son Dakika
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Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı

26.05.2022 08:58

Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıİSTANBUL Küçükçekmece'de polisin şüphe üzerine durmaya çalıştığı 3 kişiden 2'si kaçarken, diğer şüpheli ise yakalandı.

Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL Küçükçekmece'de polisin şüphe üzerine durmaya çalıştığı 3 kişiden 2'si kaçarken, diğer şüpheli ise yakalandı. Üzerinden satışa hazır 300 gram eroin ele geçirilen torbacı tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesinde boş arazide oturduğu sırada durumundan şüphelendiği üç şahsı durdurmak istedi. Ancak polisi gören şüphelilerden biri yakalanırken, 2'si de kaçtı. Polis ekipleri yakaladıkları Uğur A. isimli şüphelinin üstünü aradı. Şüphelinin üzerinden satışa hazır yaklaşık 300 gram eroin ile 2 bin 370 TL, 1 adet 100 ABD doları bulundu. Genel Bilgi Taraması'nda ise şahsın çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Karakola götürülen uyuşturucu satıcısı Uğur A, suçunu itiraf ederken, kaçanların kimliklerinin U.P., G.G olduğu belirlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen U.P ve G.G'nin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor. Hakkında uyuşturucu madde imali ve ticareti suçlarında işlem yapılan Uğur A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı
Kaçmaya çalışan torbacı yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçmaya çalışan 'torbacı' yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçmaya çalışan "torbacı" yakalandı: Üzerinden yaklaşık 300 gram eroin çıktı - Son Dakika
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