Küçükçekmece'de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan mağdurun komşusu çıktı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan mağdurun komşusu çıktı

İSTANBUL Küçükçekmece'de, 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu tespit edildi. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği ortaya çıktı. Şahsın kaçış ve kıyafet değiştirme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazartesi günü saat 11.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan evinde kahvaltı yaptığı sırada çalan kapıyı açan Naciye Olgunsay, çekiçli saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçmış ve Olgunsay 13 çekiç darbesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 çocuk annesi kadının kafasına 10 dikiş atıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmayla 24 saatte yaklaşık 50 güvenlik kamerası inceledi. Şüphelinin giriş ve çıkış yapabileceği çevredeki tüm sokaklarda araştırma yapıldı.

Polis, değişmeyen ayakkabı detayından faili yakaladı

Yapılan kamera ve araştırma çalışmalarının ardından şahsın kadın kıyafeti giydiği tespit edildi. Kameralarda koşan kadından şüphelenen polis ekipleri, Naciye Olgunsay'a koşan kadını kıyafetlerinden teşhis ettirdi. Tespitin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Bunun üzerine yapılan araştırmada polis ekipleri kamerada, şahsın kaçarken ve kıyafet değiştirirken ayakkabının değişmediğini belirledi. Polis, yaptığı titiz çalışmada şüphelinin, kadının alt komşusu Vefa E., olduğunu ortaya çıkardı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adamı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli Vefa E, adliyeye sevk edildi.

Kıyafet değişikliği ve kaçış anları güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde mor pardösülü şahsın olaydan sonra koştuğu ve 3 sokak ötede kuytu bir yerde kıyafet değiştirerek bir torbanın içine koyduğu anlar görüldü. Saldırgan, değiştirdiği kıyafetleri başka bir sokağın başındaki çöp kutusuna giderek torbayı attığı ve sonra evinin yakınındaki bakkaldan alışveriş yaptığı kameralara yansıdı. Sokağındaki kalabalığı gören şüpheli Vefa E, elindeki alışveriş poşeti ile saldırıya uğrayan kadın hastaneye görüldüğü sırada yardım ettiği ortaya çıktı.