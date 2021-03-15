Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
15.03.2021 10:33
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.
Küçükçekmece'de kadına şiddet kamerada
İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahsın sokak ortasında kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı.
Küçükçekmece Söğütlüçeşme Menderes Sokağı'nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığı o anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kadının kendisini tutan adamla mücadele ettiği sonrasında yere düştüğü görülüyor. Ardından şahsın, yerden kalkan kadının eşyalarını toplarken, kadının kolundan da tuttuğu görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.
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