KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADINI REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir kadını silahla rehin alan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında 8 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Gulayym H.(36) nedeni bilinmeyen bir sebeple evinde Mehmet E.B.(50) tarafından silah zoruyla rehin alındı. Daireden gelen sesler üzerine komşular durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ikna etme çabaları sırasında bir el havaya ateş eden şüpheli Mehmet E.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet silah ve 24 adet mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet E.B. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.