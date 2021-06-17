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Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

17.06.2021 14:08
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.

Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece, Halkalı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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