KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI (1) - Son Dakika

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASI BAHÇESİNDEKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI (1)
6 saat önce
Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.
Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı. Saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıkmıştı. ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Fabrikanın bahçesinden alevler yükseliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Yangından görüntü
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:05 Kaynak: DHA
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