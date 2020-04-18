Küçükçekmece'de kağıt fabrikası bahçesindeki yangın sürüyor - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün öğle saatlerinde kağıt fabrikasının bahçesinde başlayan yangında itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 18. saatine girilen çalışmalarda itfaiye ekipleri iş makinelerinin de desteği ile soğutma çalışması yapıyor.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkmış, atık kağıtlar alev alev yanmaya başlamıştı. Diğer balyalara da sıçrayan yangını kontrol altına almakta zorlanan itfaiye ekiplerinin yangın noktasında soğutma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara devam eden ekiplere çok sayıda iş makinesi de destek oluyor. Çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı yangın noktasına tankerlerle su takviyesinde de bulunuluyor. Kağıt balyalarının bazı noktalarından hala dumanlar yükseldiği görülürken, fabrika da 112 ve polis ekipleri de önlem amaçlı bekliyor.

- İstanbul