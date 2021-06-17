Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz