KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(1)
17.06.2021 00:33
KÜÇÜKÇEKMECE, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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17.06.2021 01:18:04. #1.12#
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