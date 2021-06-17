Soner HASIRCIOĞLU-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-------------Alev alev yanan fabrika havadan görüntüler-İtfaiyenin müdahalesi

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