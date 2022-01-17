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Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı

17.01.2022 00:04
Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.

Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.

Hafif yaralanan 2 kişi, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kahvehanenin önüne gelen şüphelinin, içeriye doğru silahla ateş etmesi ve hızlıca olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise kahvehanedeki vatandaşların kendilerini korumak için masaların altına saklanıp, daha sonra dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.

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Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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