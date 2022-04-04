Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı

04.04.2022 11:16

Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı Küçükçekmece'de bir kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyip aracıyla kaçtı.

Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyip aracıyla kaçtı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, saldırganın kaçma anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 23.00 sıralarında bir kişi sokakta bulunan kahvehaneye geldi. Kimliği belirsiz kişi bilinmeyen nedenle kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik çemberi oluşturdu. Olayın ardından şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaçan şüpheli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı
Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı
Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı - Son Dakika


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