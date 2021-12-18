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Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı

18.12.2021 10:36

- Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı Küçükçekmece'de çakıl taşı boşaltmaya çalışan kamyon devrildi.

- Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çakıl taşı boşaltmaya çalışan kamyon devrildi. Sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2404 Sokaktaki beton santraline gelen Hüseyin Adıgüzel, kullandığı 34 JM 9909 plakalı kamyonla sahaya çakıl taşı boşaltmaya çalıştı. Sürücü aracın damperini kaldırdığı sırada devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince müdahale edildi. yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçiler ve iş makinaları yardımıyla aracı kurtarma çalışması başlattı.

Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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