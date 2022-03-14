Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı

14.03.2022 15:17
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı

KÜÇÜKÇEKMECE'de kayan kamyon, otomobili de sürükleyerek duvara çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kayan kamyon, otomobili de sürükleyerek duvara çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Kumru Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 SP 258 plakalı kamyon yokuş yukarı çıkmak istediği sırada bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon elektrik direğini yerinden söktükten sonra park halindeki otomobillere çarptı. Otomobillerden birini de sürükleyen kamyon, apartmanın duvarına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralana olmadı.Bina sakinlerinden Şenol Cihan, "Sabah 11: 30 gibi de kahvaltı yapıyorduk.  Kamyonun buradan geçişini gördük. 1 dakika sonra gürültü duyduk geldiğimde arabayı altına almıştı. Biz deprem oluyor diye dışarı çıktık. Sonra gördüğümüzde arabayı altına alıp duvara yapıştırmış. Çok panik olduk. Yukarıdakiler de indi aşağıya deprem oldu diye korktuk" dedi.


- İstanbul
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı
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Küçükçekmece'de feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon sürüklediği otomobille birlikte binaya çarptı Küçükçekmece'de feci kaza kamerada: Freni boşalan kamyon sürüklediği otomobille birlikte binaya çarptı

Küçükçekmece, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kamyon sürüklediği otomobille duvara çarptı - Son Dakika


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