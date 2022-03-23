Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

23.03.2022 16:36
Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Okan Öztürk'ün (32) kullandığı 34 CSR 999 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde aynı yönde giden Serdar Ç'nin kullandığı 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Sürücü Öztürk, çarpmanın etkisiyle motosikletten yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı döktü.

Okan Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Serdar Ç. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kamyonet ve motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Küçükçekmece, Okan Öztürk, Topkapı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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