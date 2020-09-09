Küçükçekmece'de kamyonet hırsızları 1 buçuk aylık takip sonucu yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de park halindeki bir kamyonetin çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler polisin çalışmasıyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Temmuz'da Küçükçekmece İnönü Mahallesi Biga Sokak'ta meydana gelen kamyonet hırsızlığı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, olay yeri ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

1 buçuk ay süren takip sonucu yakalandılar

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 1 buçuk ay süren teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen V.O. (35), Serkan B. (24) ve Ahmet M. T. (32) 7 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrollü

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden V.O.'nun 11, Ahmet M.T.'nin 5 adet suç kaydı olduğu, Serkan B.'nin ise herhangi bir suçtan kaydı bulunmadığı öğrenildi. Hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan B. ve Ahmet M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonetin çalınma anı kamerada

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay yerine bir otomobille geldikleri ve kamyoneti çalıştırıp oradan uzaklaştıkları görüldü. - İSTANBUL