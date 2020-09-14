DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAPendik D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi.

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PENDİK'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1'İ AĞIR, 9 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik  D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralanırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra  devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI  Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne  istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü: -------------Yaralıların görüntüsü-Yaralıların ambulansa konması-Yan yatan otobüs İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü-Parçalanan bariyer-Vatandaşlar ile röp-Yolda oluşan trafik-Otobüsün kaldırılması-Genel ve detay görüntüler

14.09.2020 - 08.12 Haber Kodu : 20091401314.09.2020 - 07.38 Haber Kodu : 20091401214.09.2020 - 07.17 Haber Kodu : 20091401014.09.2020 - 06.50 Haber Kodu : 200914009

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2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAMYONET İETT OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

Murat SOLAK/İSTANBUL, Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı yönünde seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Sefaköy Mevki Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddialara göre Erdal Yaman yönetimindeki İETT otobüsü, hararet yaptığı için yol kenarında durdu. O sırada seyir halinde olan Adem Aca yönetimindeki 34 BP 2916 plakalı kamyonet, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan Adem Aca ve yanında oturan Yusuf Çatal araç içerisinde sıkıştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşlar araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Basın Ekspres Yolu havalimanı istikameti durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü: -----------------Kaza yerinden görüntü-Yaralıların kurtarılma çalışmaları-Yaralıların ambulansa konulması-Trafikten görüntü-Genel ve detaylar

14.09.2020 - 07.35 Haber Kodu : 200914011

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3- ŞİŞLİ'DE 7'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAŞişli'de 7 katlı binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayın intihar mı, cinayet mi olup olmadığı araştırılıyor. Olay, Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.  EVDE BULUNAN BİR KİŞİ İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen basın mensuplarına hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tepki gösterildi. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışınca arbede yaşandı.

Basın Ekspres Yolu, Küçükçekmece, Kamyonet, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 08:37 - Kaynak: DHA

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