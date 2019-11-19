Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI

6 saat önce

Tıka basa yolcu dolu minibüste ayakta yolculuk eden liseli kız, virajda açık kapıdan yola düştü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI, System.String[]

Tıka basa yolcu dolu minibüste ayakta yolculuk eden liseli kız, virajda açık kapıdan yola düştü.

İşlek yolda diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtulan genç kıza hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ifadesinin ardından serbest kaldı.

Dehşete düşüren olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi.  Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden  Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI'ndan olay anı

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Olay yerinden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Diğer detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:02 Kaynak: DHA
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