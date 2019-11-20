Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüste dehşet anları
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüste dehşet anları - Son Dakika

Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüste dehşet anları

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTE DEHŞET ANLARI

Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüste dehşet anları

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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