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Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika

Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti

24.09.2021 09:15

Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti Küçükçekmece Belediyesi tarafından Trabzon Günleri festivali düzenlendi.

Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından Trabzon Günleri festivali düzenlendi. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda Trabzon Günleri festivali düzenlendi. Memleket hasreti çeken ve şehri merak eden İstanbullular için düzenlenen organizasyonda sanatçı Niyazi Koyuncu ve Uğur Albayrak sahne aldı. Kurulan stantlarda Trabzon yöresine özel yiyecekler ve giysiler yer aldı. Küçükçekmece Belediyesi ve Trabzonlular Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlara hamsi ve helva ikram edildi. Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şirazi Kaba konser öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye hediye takdim etti.

"Vatandaşımız ucuz eğlence sağlasın burada sosyalleşsin amacımız"

Festivale katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların sosyalleşmesi için böyle etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Çebi, "Belediyemiz ve Trabzonlular Derneği ile beraber yaptığımız 4 gün boyunca sürecek festivalimiz. Vatandaşımız ucuz eğlence sağlasın burada sosyalleşsin amacımız bu. Dolayısıyla Trabzon Derneklerine teşekkür ediyorum. Hem Küçükçekmece'ye hem de Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerimize böyle bir fırsatı verdiği için amacımız bir arada olmak eğlenmek. İlginin olması gayet normal bu tarz etkinliklere vatandaşımızın ihtiyacı var. Burada Trabzonlular da oldukça fazla ama bu alana gelenlerin hepsi Trabzonlu değil. Bizim kültürümüz bir birine kaynaşmış bir kültürdür" diye konuştu.

Festivale eğlenmek için gelen Ahmet Arslan, böyle etkinliklerin devamını istediğini söyleyerek, "Böyle bir etkinlik olması Küçükçekmece halkı için çok güzel bir şey. Devamını bekliyoruz. Balık ekmek sırası bekliyorum herkes burada. Konser dinleyip eğleneceğiz" ifadelerini kullandı. Giresunlu Feza Gökçe ise memleketinin havasını aldığını dile getirdi. Konser için festivale gelen Gökçe, "Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bize bu güzel günü yaşattıkları için. Pandemiden sonra gerçekten çok güzel bir jest oldu" dedi.

Festival alanında el işi standı açan Adil Kurt, Keşan dokuma tezgahını kurduğunu 4 gün boyunca standın açık kalacağını söyleyerek, "Sesi duyan gelsin. Bizim oralarda davet olmaz kemençe sesini duyan tüm vatandaşları bekliyoruz. Böyle güzel bir iş çıkardıkları için Belediye Başkanına ve Dernek Başkanına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti
Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Küçükçekmece'de Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika


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