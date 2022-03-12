Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

12.03.2022 21:55

- Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı.

- Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının yeniden etkili olmasıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde çocuklar kendilerini dışarı attı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlenen çocuklar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı
Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı
Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı

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Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Küçükçekmece'de karın keyfini çocuklar çıkardı - Son Dakika


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