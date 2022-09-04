Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de karşı kaldırıma geçmeye çalışırken hızla gelen kapalı kasa minibüsün altında kalan 6 yaşındaki Dursun A., hayatını kaybetti. Oğlunu yaralı halde gören annesi sinir krizi geçirerek, minibüs şoförüne saldırdı.

Tevfik Bey Mahallesi'nde dün saat 17.45 sıralarında ailesiyle akraba ziyaretine gelen 6 yaşındaki Dursun A., kuzenleriyle birlikte sokakta oynamaya çıktı. Oyun sırasında karşı kaldırıma geçmek isteyen çocuğa, sokaktan hızla geçen bir minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan Dursun A., ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun A.'nın annesine oğlunu yerde yaralı halde yatarken görünce sinir krizi geçirdi. Anne ve çocuğun yakınları Dursun A.'ya çarpan minibüs sürücüsüne saldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BURADA KAZA OLMAMASI İÇİN KASİS OLMASI LAZIM"

Esnaf Tolga Başar, sokakta kasis olmadığı için araçların hızlı geçtiğini belirterek "Gelen araç hızlıymış. Duramamış, çocuk altında kalmış. Belediyeden ricamız buraya iki üç kasis konulması. Bu durumda sürücülerde zorunlu olarak yavaş gidecekler. Bu kazalar önlenmiş olacak" dedi. Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde çocuğun sokakta oynadığı, karşı kaldırıma geçmek isterken minibüsün altında kaldığı görülüyor. Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamerası)-Çocuğun kazadan önce sokak üzerinde oynadığı anlar-Kaza anına ait güvenlik kamerası(Aktüel)-Esnaf Tolga Başar röportaj-Sokaktan genel ve detay görüntüler

- İstanbul