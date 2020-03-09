Küçükçekmece'de kavga etmek için balkondan atlayan adam kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece 'de kapı önüne park edilen otomobil nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce balkondaki kişi kavga etmek için birinci kattan aşağı atladı. Atlama ve kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de dün evinden çıkmak isteyen bir kişi, komşusunun kapı önüne park ettiği otomobil yüzünden komşusuyla tartıştı. Otomobilin çekilmesini isteyen kişi ile araç sahibi arasında daha sonra da kavga çıktı. Yaşanan kavga anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Akrabalarını alıp olay yerine gelen komşusunu gören kişi bir anda birinci kattaki evin balkonundan aşağı atlayarak komşusuna tekme tokat saldırdı. Kavgayı gören mahalleli olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki grubu gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

- İstanbul